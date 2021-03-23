郭子乾拿蟑螂嚇曹蘭。（TVBS提供）

郭子乾、曹蘭劇中還有高中回憶畫面。（TVBS提供）

曹蘭劇中飾演郭子乾前妻。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-愛情公寓》第九季甫開播就驚喜不斷，除了方志友加入，曹蘭也參與演出，飾演韓森(王建復飾)母親蔡麗琴，劇中拋夫棄子的她，將重新與前夫韓庚(郭子乾飾)、兒子相遇。曹蘭表示：「心境就像轉學生一樣，新進成員一切跟著劇組看著辦。」這也是她首度與多年老友郭子乾合作戲劇演出。

戲中曹蘭飾演郭子乾前妻，兩位冤家再次於愛情公寓相遇，從踏進門第一秒就吵得翻天覆地，鬧得大家很是尷尬。一場她害怕蟑螂戲，郭子乾先為她打蟑螂，後又抓起捉弄她，嚇得她往他身上跳，意外被霸氣公主抱；兩人回憶起高中也是因公主抱生情，對此可愛橋段，曹蘭笑回：「完全不尷尬，我們的愛情動作戲相當自然上手」。

曹蘭與郭子乾戲外雖相識許久，卻是第一次合作拍戲，聊起戲劇上的首度合作，兩人就像老朋友般侃侃而談，曹蘭笑說：「合作起來很放心，郭哥是個很好的人，但我們生得出這麼帥的兒子嗎？」默契十足的兩人常常在片場即興發揮，曹蘭透露郭子乾會天馬行空加入許多笑點，創造出很多笑果，對戲時為了不笑場，自己只能狠咬舌頭。

曹蘭飾演的蔡麗琴有嚴重的強迫症與潔癖，她透露戲外的自己與角色很接近，也有強迫症及些微潔癖。像是住飯店就算只住一天，一定會把所有衣服掛好，行李裡的東西都要拿出來按部就班定位；和朋友去唱歌，唱到一半會主動開始擦桌子，收拾桌上垃圾丟到垃圾桶，自嘲：「是不是很顧人怨？」

(中時 )