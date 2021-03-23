監理科技（RegTech）全球興起，台灣該如何跟進？東吳大學《東吳數金論壇》上學者專家認為，監理科技的目標是提高透明度與一致性，規範監管流程，然而台灣金融監理單位有中央銀行、金管會，還有銀行公會的函釋等，有些函釋內容偶有不一致，眾多不明確的法規要提供合理的解釋，會是監理科技在地化的實然障礙。

東吳大學法律系教授余啟民指出，監理科技利用大量數據方法、模型分析、或系統安全技術等資訊技術，加強監管流程，金融機構願意引用是想利用監理科技來降低合規複雜性、加快合規審核時間，減少勞動力支持，從而提高盈利和運行效率。

永豐金控數位科技顧問萬幼筠則認為，監理科技與金融機構及市場的數位轉型成熟度密切相關，在市場上的發展也有其階段性，例如在發展初期，全面化與細緻化的嵌入式監理科技應用是困難的，因此主要藉由監理金融活動與金融市場進行監理。

國際通商法律事務所律師邱佩冠則就金融監理沙盒的案例觀察，綜整目前台版監理科技的創新類別，包括：一、多元數位身份認證方式（e-KYC），尤其是應用手機讀取身分證與護照晶片等創新作法；二、市場資訊即時監理，如財務業務資訊監控、偶發事件即時回傳與分析、跨域跨業與集團合規共享等；三、防詐欺預警，包括可疑交易及內部舞弊行為偵測、借貸違約及證券交易風險預警、實質受益人辨識等。

由於首屆「2020監理科技黑客松競賽」甫由金總與台灣集保所成功主辦，多家新創團隊獲獎，初步勾勒台灣監理科技的發展，以及未來可能遇到的頩頸。邱佩冠分析，在金融監理沙盒裡的創新團隊則常遇到四類的法律議題：一是數據資料處理，如裝置資訊是否為個人資料？二是委外辦法，例如詐欺偵測的委外服務，就必須向金管會申請委外核准。三是資安控管的國家標準。四是雲端的架設與使用。

《東吳數金論壇》主持人東吳大學法學院長鄭冠宇表示，監理科技是跨領域知識與科技的交流，鼓勵法律人要積極面對，應有更開放而突破的思維回應變局，讓法律有與時俱進的調適與內涵。

(工商 )