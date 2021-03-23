友達董事長彭双浪表示，由於車用產品出貨不止於面板，還會進一步延伸到大型車用系統產品，考量就近供應客戶，一定會在北美設廠，另外東南亞也在評估當中，反而是歐洲因為很多tier 1都在大陸生產，因此可以從大陸地區就近供貨。但是近期車用晶片大缺，車廠忙著追料，因此設廠的時間會緩一些，現階段還沒有時間表。

彭双浪表示，現在缺料是最嚴重的問題、還有缺水。缺料有連環爆的感覺，之前是玻璃廠，上週韓國光阻廠爆炸，日本宮城地震使得幾家半導體廠因此停工，影響車用晶片供應。他也透露，最近都花時間在供應商，沒花時間在訂單，那不是問題。上半年來看，玻璃供應吃緊、偏光片吃緊狀況逐漸和緩一點，IC方面，不論事電源IC、驅動IC還是T-con供應都很吃緊。

對於缺水問題，彭双浪表示，台灣全廠區水循環率接近95％，每天要加入、新補充的水5％，水供應依賴度降低。每座工廠地下都是大型水槽，被用量可以支撐7～10天。不過公司超前部署，水權、水車簽約已經準備好，足以應對水情變化。

(工商 )