台北市信義區松山路、福德街口今早發生公車輾斃路人事故，86歲朱姓老婦走斑馬線時遭左轉公車迎頭輾過，馬姓駕駛卻渾然不知。對此，北市公運處指出，待警方釐清肇責後，最高可依《公路法》重罰業者9萬元；台北汽車客運公司則說，日後將加強員工教育訓練，避免憾事再度發生。

今晨6時許，台北客運仁愛幹線駕駛於松山路，欲左轉福德路時，馬姓駕駛雖有車速放慢，卻不慎輾過斑馬線上的朱姓老婦，由於當時行人、車輛的號誌皆為綠燈，警方初判駕駛可能因視線死角或未禮讓行人惹禍，現已要求馬、業者到案說明，全案依過失致死、肇事逃逸偵辦。

對此，公運處業務稽查科長郭献文指出，已請業者配合警方調查，待警方肇責判定出爐，若客運駕駛須負全責，案件又為死亡事故，市府將依《公路法》重罰業者9萬元，一年內若再度發生，除罰款外還將吊扣該車車牌1個月，警方也會依道路交通處罰條例，在未禮讓行人、致人於死部分開單記點。

由於此案已是本月2度出現公車輾斃路人事故，郭献文說，駕駛行車習慣為根本原因，已要求業者加強教育訓練，台北汽車客運公司也允諾將針對左轉應注意「號誌、行人、來車」一事，對旗下司機加強宣導，也會配合警方調查，並對老婦家屬負完全賠償責任。

(中時 )