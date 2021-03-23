美中外交國安高層會談於當地時間3月18日至19日在阿拉斯加州安克拉治登場，雙方在對話中針對台海和香港問題互不相讓，充滿火藥味，最終會談在沒聯合聲明下結束。對此，有媒體表示，在這場戰略對話中，大陸明白向美國畫下台灣議題的界線，明白告訴美國，台灣不再是「中美共管」。

港媒《中評網》昨（22日）分析表示，在這場會談中，美國與大陸官員激烈的唇槍舌戰震驚外交圈，但這也顯示，大陸在台灣問題上展現鋼鐵一般的意志，明白告訴美國，領土主權議題沒有任何妥協的空間，儘管大陸明白過去一、二十年來，是「中美共管台灣」，但現在的大陸已非吳下阿蒙，台灣問題不再是美國說了算。

其次，評論分析，民進黨的固有思維是認為中美關係越糟，對台灣最有利，但這次大陸的強硬表態，也讓蔡政府警覺到，「即使美中關係不好，台灣也討不到便宜」，也因此，在中美對談前，陸委會主委邱太三向大陸拋出橄欖枝，但可惜的是，儘管邱太三姿態放軟，但行政院長蘇貞昌以及一些綠營人士的姿態還是很硬，這種缺乏一致性的態度，才是民進黨遲遲無法與大陸有所建設性發展的主因。

另外，前藍委林郁方20日接受《中評網》採訪時則認為，中美這次會面雖然雙方互相嗆聲，但至少不會聽到拜登本人用非常強硬口氣去教訓大陸，或是有做出像前總統川普那樣強硬的做法。另外在對台問題上，林表示，美對中雖然強硬，但不會有重大政策改變，因為美方不想撕破臉，導致雙方沒有合作的空間。

(中時新聞網)