國民黨立法院黨團，18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案，昨（22）日立法院衛環委員會藍綠為此爆發衝突。召委陳玉珍今再對綠營指控做出回擊，她表示，正當行使國會議員職權，絕不接受「干預」指控，且疫苗弊案「未遂」，也是某些民進黨人的叛國行為，日後必遭揭發。

陳玉珍今在臉書指出，新冠疫苗採購與施打，不僅攸關全民健康，更連帶影響疫後台灣社會能否重啟經濟活力、能否與國際社會重新接軌，當各國搶打疫苗的同時，民進黨掌權的政府卻連疫苗都買不到，「這是政府無能，絕不是絕對執政下的民進黨大內宣說中共打壓、國民黨扯後腿能夠脫罪的。」

林為洲曾提到，如果民進黨能早買到、早施打疫苗，在野黨根本沒有監督的空間。陳玉珍認同此番話，這也是她通過臨提設立疫苗採購調閱小組的初衷，目的是要將衛福部以機密之名掩蓋的採購黑幕揭開，讓企圖從中謀利的黑手知難而退。

針對民進黨指控，陳玉珍（中）強烈反擊。（圖／摘自陳玉珍臉書）

「國際處境艱難」、「中共打壓」，陳玉珍認為這不能當成買不到疫苗的藉口，因為早在去年9月，東洋就已談妥去年底前200萬劑，今年每季各700萬劑BNT（輝瑞）疫苗進口，若非有民進黨內派系的政治力介入橫阻，國人早就與新加坡等國同步施打，不會等到今天，看著蘇貞昌、陳時中閉門打AZ疫苗。

陳玉珍說，全民殷殷期盼能早日打到保護力第一流的疫苗，立委受選民託付監督政府，卻被民進黨柯總召以「私設刑堂」、「毫無道理」、「義和團式操作」、「劍走偏鋒」來形容，根本是血口噴人、一派胡言、蔑視國會、藐視民意，絕不能接受如此胡亂指控。

陳玉珍更批民進黨，挾全民健康圖一己之私，讓民眾持續壟罩在新冠病毒的威脅之下，強調就算疫苗沒被某些派系代理購得，弊案「未遂」也是某些民進黨人的叛國行為，日後必遭揭發，「天理昭昭，我們等著看。」

(中時新聞網)