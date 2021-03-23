高雄市鹽埕區老字號華王飯店，23日進行拆除時發生工安意外，30歲徐姓工人在13樓駕駛怪手不慎翻覆，直接墜落1樓身亡，工地也緊急停工。勞工局勞檢處認定情節重大，勒令該案停工並依《職安法》重罰，工務局建管處也將依《建築法》開罰。

高市勞工局勞檢處調查，徐男當時在13樓駕駛怪手，要拆除14樓的鋼梁，但疑似便宜行事，省略步驟，在夾斷鋼梁後，未先將鋼梁放置13樓地面，而直接往1樓拋，造成怪手重心不穩翻覆，人從13樓墜落到1樓地面工作區而發生憾事。

勞檢處已勒令該案停工，目前不得再進行拆除作業，並因情節重大，違反《職安法》第27條，將重罰最高罰鍰15萬元，全案仍有待進一步釐清。

工務局建管處表示，該案違反《建築法》第84條「拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。」已勒令停工，並將依照第89條「除勒令停工外，並各處承造人、監造人或拆除人六千元以上三萬元以下罰鍰」開罰。建管處強調，會要求業主提出檢討報告、復工計畫，審核過後才會准予復工，確保安全。

(中時 )