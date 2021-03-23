聯強(2347)轉投資之美國上市公司新聚思(SYNNEX Corporation)於昨天宣布，將併購全球第二大IT通路商Tech Data，成為全球第一大IT通路商。聯強海外投資將大豐收，投資美國新聚思潛在利益達新台幣170億元。

聯強自1997年進行海外通路布局，即投資美國新聚思。24年來新聚思從一家小公司，逐步成長為美國Fortune雜誌500大企業。2014年新聚思以5.05億美金取得IBM旗下顧客服務事業流程外包群，開始跨入「商務運作服務(BPO)」業務。近年來新聚思同步拓展「IT通路服務」與「商務運作服務(BPO)」兩大核心業務，並於2020年12月正式分拆為Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司；分拆前市值約70億美元，分拆後，兩家企業的市值合計達120億美元。

隨著Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司均在全球市場具有領先地位的情況下，預估聯強持有新聚思與Concentrix股票，潛在利益合計達新台幣170億元。

聯強國際集團轉投資之美國上市公司新聚思(SYNNEX Corporation)於當地時間3月22日宣布，將發行4400萬股票及承受債務，以價值72億美元併購Tech Data，合併後之年營收預估約為570億美元，擁有全球超過22,000名員工。這兩家公司以高度互補的產品線和全球分銷平台，將為客戶和供應商提供更廣泛產品及服務。

新聚思昨日亦公布2021年第一季財報，受惠於疫情推升的企業數位轉型與遠距工作強勁需求，營收與營業淨利(Operating income)分別較去年同期提升21%與42%。

SYNNEX執行長Dennis Polk表示，很高興與Tech Data這樣的世界級產業領導者合作，並相信這種結合將使我們所有的股東受益，這項交易可以加速營收和淨利的增長，擴大全球業務板塊，並驅動顯著的運營效能提升，帶來股東價值的進一步提升。合併案預計將在2021年下半年完成，完成後SYNNEX原股東將擁有合併後約55%的股份，Tech Data股東擁有約45%的股份。

(時報資訊)