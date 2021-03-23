中市舊市區多所中小學的操場跑道老舊不堪，立委黃國書（左4）邀集相關單位及江肇國（左3）及黃守達（右1）等議員到各學校勘查。（陳淑芬攝）

中市中西及東南區等舊市區的中小學校歷史悠久，多所操場跑道老舊不堪，立委黃國書23日邀集相關單位及多名議員到9所學校勘查。黃國書表示，舊市區人口稠密，各校跑道操場使用率高，但礙於經費不足僅能修補，治標而不治本。他並呼籲行政院部盡速通過「操場整建專案經費」，打造安全完善的校園運動環境。

黃國書23日下午邀集教育部體育署、市府教育局及市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國與黃守達等人先後到選區內的台中家商、興大附農、台中高工、台中特教、東峰國中、四育國中、大智國小、忠孝國小及大勇國小等9所中小學現場勘查。參與會勘的體育署科長黃筱棻表示，勘查後會將各校需求及現況資料彙整並回報評估。

黃國書表示，體育設施修繕是學校重點需求改善的項目，他去年與多名立委召開「50億專案補助全國中小學操場跑道整建記者會」，已協助各校向中央爭取共4500萬元，用於補助改善操場跑道、籃排球場及增設風雨球場等經費。

黃國書說，今天再勘查台中舊市區多校操場及跑道現況，進一步了解校方在運動設施方面的需求急迫性。中市的中西區及東南區屬於舊市區人口稠密，各學校跑道操場使用率極高，加上事理悠久的學校相當多，他每年都接獲多校反映操場跑道老舊破損、樹根隆起不平及排水不良導致凹陷積水等問題。

黃國書表示，因礙於經費不足只能修補，僅治標無法治本。不但影響學生上課安全，也易造成到學校運動民眾意外傷害。希望中央相關單位了解各校的需求及急迫性，能盡速通過「操場整建專案經費」，為年輕學子打造優質的教學及運動場所。

(中時 )