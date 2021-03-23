味全龍本周五起將迎接天母主場開幕3連戰，為共同帶動天母商圈發展，特別攜手知名《有趣市集》共同打造「味全龍x有趣市集」天母棒球市集，未來味全龍天母主場賽事都能看見有趣市集的身影。

龍隊本周五開始展開天母主場賽事，連續3天的「龍躍開幕趴」，除場內天天安排精彩活動，場外也很熱鬧。

本次26日至28日的棒球市集，以美食餐飲、型格餐車和品味生活為主軸，集結32家品牌，其中包含11台超人氣型格餐車輪番上陣，饕客可一次朝聖，如：《The Oasis綠洲》、《好食好時台式居酒屋貳號店》、《Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲》。

場外有美食，天母棒球場2樓商場也引進德克士炸雞、味全貝納頌咖啡形象館，鬍鬚張、甜甜圈 krispy kreme、沃隼釀造等知名美食進駐，其中貝納頌咖啡形象館26、27兩日，特別邀請到台灣TNT咖啡拉花冠軍林奐，當天只要消費購買貝納頌咖啡，就有機會欣賞林奐現場示範，專為味全龍設計的「神龍活現」圖樣咖啡拉花。

味全龍攜手知名《有趣市集》共同打造「味全龍x有趣市集」天母棒球市集。（味全龍）

(中時 )