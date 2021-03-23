雖然一度落後多達22分，但快艇不愧是西區豪門，在里歐納德率領下最終以119比110逆轉擊敗老鷹，並且終結對手8連勝。

憑藉這波8連勝，老鷹在東區戰績一飛衝天來到第五名次，力壓塞爾提克、公牛、暴龍、溜馬等昔日東區強權，加上尼克與黃蜂也都擠進前八強，讓本季東區出現了新氣象。

此役作客洛杉磯的亞特蘭大軍團在第二節打出34比18攻勢，並且在第三節將領先差距擴大至全場最高22分(68比56、88比66)，但卻在第三節最後4分15秒之後長達255秒的時間內僅得到2分，快艇打出16比2攻勢，將落後分數縮小至8分差距。

決勝節，曼恩、肯納德與里歐納德聯手追平，緊接著曼恩、馬可斯莫里斯和里歐納德連續三記三分球幫助快艇超前，並且取得8分領先，剩下57.6秒里歐納德追加一顆三分球，敲響了老鷹的喪鐘，也宣告完成了這場驚奇逆轉秀。

快艇除了里歐納德25分、7籃板、5助攻、2阻攻外，兩名替補悍將建奇功，曼恩21分、10籃板，肯納德20分、7籃板、4助攻，馬可斯莫里斯19分，祖巴茲12分、9籃板。

(中時 )