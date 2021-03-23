前主播蕭彤雯昨在臉書透露自己在1月底健檢時，發現罹肺腺癌0期，並在日前開刀動「左下肺楔狀切除手術」，現在蕭彤雯術後狀況良好，而她今（23日）則發文提到，自己罹癌至今哭過2次，一次是醫生向蕭彤雯說明手術方式，另一次則是蕭彤雯寫信給女兒美寶，她只寫了「親愛的美寶」5個字就大崩潰，整個人哭到不行。

46歲蕭彤雯稍早在臉書提到，她自從1月底發現罹肺腺癌到上週動完手術，自己在這段期間只哭過2次，一次是醫師向她說明手術方式，雖然醫師一再強調：「妳的病灶長在左下肺葉邊緣，算是蠻幸運的，會好切很多、而且切除範圍也比較小」，但蕭彤雯仍直呼：「但看起來就覺得好像會很痛」，讓她情緒失落地哭出來。

蕭彤雯透露自己罹肺腺癌至今哭過2次，一次是醫生向蕭彤雯說明手術方式，一次是蕭彤雯寫信給女兒美寶。（圖／取材自蕭彤雯臉書）

第二次哭是蕭彤雯寫信給一對兒女美寶跟瓜瓜，她寫給5歲兒子瓜瓜時，情緒還算平穩的把信寫完，但蕭彤雯寫給14歲女兒美寶時，她只寫了「親愛的美寶」5個字就大崩潰，整個人哭到不行，蕭彤雯也直呼：「後來我都不知道是怎麼打完那封信的，從頭崩潰到尾」。

幸好手術順利，蕭彤雯恢復狀況良好，她感性說：「謝謝老天爺，讓我的兒女不用看到這兩封信」，蕭彤雯也以自身經驗呼籲：不要怕去做健康檢查「就算你不為了父母、不為了孩子，也要為了讓自己未來別吃太多苦」。

(中時新聞網)