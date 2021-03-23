一粒麥子社福基金會利用花蓮縣豐濱國小的建築物空間開設「豐濱有福館」。（一粒麥子社福基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東濱海公路台11線沿線長照資源少，一粒麥子社福基金會利用豐濱國小建物空間，設置花蓮首座校園長照服務站「豐濱有福館」，除是台11線沿線上最重要的「長照便利店」，提供長照服務外，更融入部落長幼智慧，提供長者與孩童「長幼共學」課程，藉以傳承傳統技藝。

一粒麥子社福基金會執行長林木泉表示，一粒麥子社福基金會2018年起，在全台7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款經費挹注下，陸續在花蓮設置5間有福館，豐濱有福館是第6間。

他說，台11線約160公里長，其中花蓮市到豐濱鄉最南端的縣界至少70公里，沿線長照資源非常稀少，常需遠從花蓮市，或由光復鄉翻越海岸山脈，才能將資源送達，十分艱辛，因此才選擇在當地設置有福館。

林木泉感謝豐濱國小前校長、現任原民會副主委林碧霞的幫忙，讓一粒麥子基金會能在豐濱過小設立有福館，並親自帶著校園規畫模型，與花蓮縣府教育處討論，讓籌備過程「有愛無礙」。

豐濱有福館啟用後，除3位照服員進駐，整合老人居家服務、獨居長者送餐等服務，讓民眾就近獲得照顧，館內還有具護理背景的工作人員常駐，提供長照「一站式諮詢」服務，更進一步培養在地化的照顧能力與經驗，提高長者的生活品質。

豐濱有福館也會為不方便出門取餐或購得均衡食材的長者們，提供送餐服務，同時籌設共餐服務，邀請方便出門的長者一起用餐，透過彼此聊天，提高長者社區參與，避免長者總是獨自待在家裡。

此外，苧麻為豐濱鄉重要物產，過去被居民作為漁網或盛裝器具，豐濱有福館連結豐濱社區發展協會長者前往有福館，教導豐濱國小及附幼的小朋友製作苧麻手工藝品，達到年長者與小朋友「共融共學」的目標，結合地方資源傳承傳統技藝。

(中時 )