為幫助台商打國際盃，經濟部投資業務處、KPMG安侯建業聯合會計師事務所23日合作舉辦「永續投資前進全球市場交流研討會」，為台商尋找全球經貿的投資地點，從全球化轉為在地化。

經濟部投資業務處處長張銘斌表示，2019年台商最關心的議題是中美貿易戰，2020年則是新冠肺炎。在這二波影響下，已造成國際供應鏈的結構性轉變，在企業經營上碰到很大的衝擊與挑戰，尤其是翻轉投資布局的思維與策略，從「全球化」轉為「區域化」、「在地化」。

張銘斌進一步指出，對台商而言，全球布局除了土地、供水、供電、勞工、人才等問題外，還要面對風土民情、語言文化、思考邏輯、法制規範等各種差異，在疫情與邊境管制的影響下，讓企業的管理階層調動困難。他認為，在國際企業社會責任的趨勢下，結合企業社會責任跟企業核心價值與營運管理是當今重要的課題。

中華經濟研究院副院長王健全指出，拜登上任後，中美科技戰不會有太大的改變，背後原因在於科技為美國的核心利益，70％的民調認為中國大陸是美國嚴峻的競爭對手。

王健全認為，中美科技戰涉及供應鏈的重組，特別是在科技業5G、AI分散供應鏈，傳統產業領域包括石化、鋼鐵、機械、紡織等部分留在中國大陸，部分則往東協移動。其次，接近目標市場的短鏈蔚為潮流。中美科技戰也帶動了不少台商回台投資。

雖然大陸日前簽署的RCEP對台灣短期影響不大，但王健全指出，RCEP中長期可能會導致台灣產業外移、經貿談判人才斷層，以及法規缺乏國際接軌，我國應留意抵銷關稅的不利影響、加速產業升級和尋求產品差異化吸收關稅增加的衝擊、加強和美國合作以促成雙邊自由貿易協定等。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠則表示，在1990年，全球開始討論環境危機與經濟發展的拉鋸；2000年，社會危機與經濟發展的爭端浮現；2010年，世界金融海嘯則引發人們審視金融對經濟的衝突、以及自掘墳墓的既有商業模式；2020年全球看到環境與社會危機帶來的新冠肺炎威力，台商在供應鏈淨零碳排放要求趨勢下，有更好的市場定位與新契機。

KPMG安侯建業稅務部營運長陳彩凰表示，過去台灣跨國企業高度仰賴中國大陸作為主要生產據點，但面對中美貿易戰延燒，加上新冠肺炎疫情等重大事件，均使台商重新思考調整集團供應鏈布局。

(工商 )