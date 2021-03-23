吳奕蓉（左起）、姚淳耀、高慧君演出《我願意》。（絡思本娛樂製作公司提供）

高慧君飾演缺乏愛的學校輔導老師。（絡思本娛樂製作公司提供）

由絡思本娛樂製作、金鐘編劇吳洛纓、《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導的邪教犯罪影集《我願意》，繼公布由炎亞綸與金鐘視帝姚淳耀出演雙男主角後，再宣布柯淑勤、高慧君、吳奕蓉等三位金鐘視后加入演出，幕前幕後都是鑲金團隊，陣容堅強。其中柯淑勤飾演正派檢察官，將循線追捕飾演邪教教主姚淳耀犯罪證據，高慧君、吳奕蓉則是誤入邪教，成為被洗腦對象之一，該影集描述姚淳耀詮釋的邪教教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，成為普渡的人性祭壇。

柯淑勤飾演的檢察官得在龐大的謎團中，逐漸抽絲剝繭找到姚淳耀犯罪真相，她透露自己平時就喜歡觀察身邊的人事物，有助於角色在面臨案情膠著時洞察細微的線索。柯淑勤打趣說，劇中肆無忌憚的大膽床戲是吸引她接演最大主因，問及擔心尺度？她拿出金鐘視后氣勢：「編劇好敢！我更敢！」期待該場戲的拍攝。

姚淳耀與吳奕蓉是去年金鐘獎新科的視帝與視后，此次連袂演出邪教犯罪影集《我願意》，面對在影集中要被灌輸令人萬劫不復的幸福快樂之感，飾演清潔人員的吳奕蓉透露，盼社會底層對於生命中的渴求與掙扎，能夠透過戲劇被同理、被看見，也期許自己能夠盡力接近、碰觸。她認為，姚淳耀是非常友善與謙虛的演員，反而期待戲裡黑化的他。高慧君覺得戲外的姚淳耀是內斂害羞的人，但戲中角色卻是充滿道理跟正向引導魅力的導師，很期待與他的對戲火花。

姚淳耀為強化邪教教主給予人的信仰感，進行讀本時就開始觀察吳奕蓉與高慧君飾演角色脆弱的特質，他認為，吳奕蓉在劇中想藉由加入心靈成長團體忘卻家中龐大的經濟與生活壓力，高慧君戲裡是學校輔導老師，原本應該給人溫暖和愛，但卻面臨婚姻失敗、兒女叛逆，自己正是最缺乏愛的人，因此分別利用兩人痛點，在她們倆最低潮時，給予愛和關懷。

邪教犯罪影集《我願意》是台灣首見的影集類題材，本劇導演與編劇吳洛纓取材自國內外真實案例，旨在探討心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。《我願意》現正緊鑼密鼓拍攝中，預計今年第四季播映，並已獲選108年度文化部超高畫質補助，與入選109年度金馬創投會議與文策院創意內容大會。

(中時 )