台中市府宣布捷運綠線25日恢復試營運，捷運時代來臨，交通運輸大變革，受惠捷運利多，捷運沿線的新舊物件幾乎全面看漲。台灣房屋集團趨勢中心統計綠線各站，屋齡3年內新成屋、3年以上中古屋價差，緊鄰7期市政中心的市政府站，新成屋平均單價達54.5萬，比中古屋的25.9萬高出110.4％。

時間就是金錢，方便快速的捷運上路，大眾運輸新選擇，比較屋齡3年內新成屋、3年以上中古屋價差，7期附近的水安宮站、文心森林公園站，高達94.4％及71.6％的懸殊價差，當地中古屋更顯經濟實惠。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，大慶站周邊的新成屋，早前土地取得成本相對便宜，且當地買盤以青壯年的上班族為主，使得業者在價格定位採平實路線。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，台中市政府等3站地跨5期及7期，其中文心路以東的5期開發飽和，近年鮮見新案，供給以15年以上的中古物件為主，價格相對親民。

台中市府宣布捷運綠線25日恢復試營運，捷運時代來臨。（盧金足攝）

緊鄰7期市政中心的市政府站，附近新成屋平均單價達54.5萬，比中古屋25.9萬高出110.4％。（盧金足攝）

西向的7期，近年有知名建商屢推大案，由於購地成本高，新案多定位為景觀豪宅，房價表現高，梅國瑜建議，想省荷包入主市中心捷運宅的買家，可將5期中古屋列為尋屋重點。

梅國瑜分析，文心路兩側價格差很大，居住氛圍不盡相同，東邊的5期發展早，坐擁公益大墩商圈，生活機能熱鬧便利，屋齡考量，價格也比較親民。

此外，西邊的7期綠地環繞，道路和棟距均寬，景觀視野遼闊，豪宅推案集中，是台中含金量最高的住宅區。

南區的大慶站周邊商圈成熟，並享有中山醫醫學中心及雙鐵機能，後續還有13期重劃區的開發遠景可期，當地新成屋頗受消費者青睞。

(中時 )