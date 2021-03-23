不少夫妻儘管感情不和，但為了子女選擇不離婚，甚至有些人離婚了仍住在一起，就為了讓孩子仍有個完整家庭。一名剛滿18歲的女孩，為了辦郵局卡而申請戶籍謄本，赫然發現父母已經離婚17年，但他們一直住在一起，讓這名18歲女孩完全不知情。

女孩在Dcard發表「突然發現我爸媽已經離婚17年...」一文，她表示為了辦郵局卡，向父母要身份證，但父母身份證配偶欄都是空白，父親還騙她為了買房貸款利息比較便宜，所以把配偶欄用掉，而原PO還傻傻相信。

之後申請戶籍謄本，赫然發現上面註記父母於2003年結婚登記，2004年就辦理離婚，且還註記原PO約定由父母共同監護。

原PO表示，得知這件事其實有點開心，因為父母的個性真的不合，她也想過很多次，如果父母說要離婚，她一定不會反對，只是誰知道他們真的離了，而且早在17年前。

而父母兩人一直都住在一起，似乎是不打算說實話了，反而是原PO的苦惱，要怎麼跟父母攤牌。

看完原PO的遭遇，一名女大生表示能理解被隱瞞十幾年的感覺，因為女大生今年過年才從後母口中得知親生母親與父親離婚的原因，是因為阿嬤的脾氣，聽到的當下氣到邊哭邊發抖；女大生認為因個性不合離婚不是一件太難以啟齒的事，如果講出來會比較放心就試試看。

另有網友說：「能瞞你17年也是厲害欸，表示你父母很愛你」、「我想爸媽離婚沒告訴妳，肯定是在替妳著想，雖然爸媽感情不和，但還是想給你一個健全的家」、「很多父母不想讓孩子覺得自己跟別人不一樣，或是他們之間的問題影響到孩子，有些是不知道該如何跟年幼的孩子開口，所以選擇隱瞞，讓妳至少成年了，人格、個性、想法都穩定再知道或是你自己發現。」。

(中時新聞網)