大陸女星鄭爽今年初被爆與舊愛張恒曾赴美國找代孕，卻因分手棄養掀起軒然大波，昨（22日）鄭爽親自到丹佛為爭孩子扶養權現身法院應訊，坦言因健康因素才會找代理孕母，也說出諮詢過流產、送養領養及停止代孕等資訊。開庭過程中，鄭爽被爆情緒不穩、試圖自盡，甚至傳出一張滿地頭髮的照片，美法庭氣氛瞬間凝結，還被法官要求精神鑑定。

鄭爽22日現身美國法院開庭，根據陸媒報導，她透露看過張恒的手機，發現有許多難過、不堪的內容，難以想像未來能一起給孩子健全的家庭，才會諮詢流產、送養領養和停止代孕等資訊，但情緒平穩後，鄭爽並未選擇流產；她也不滿張恒公開孩子的照片，認為小孩需要保護、不是工具，強調對孩子的重視程度高於演藝事業。

鄭爽穿著黑色羽絨衣、高跟鞋現身美法庭。（圖／微博@鳳凰網）

鄭爽在出庭時淚訴2018年拍戲時自己情緒不佳，曾動念結束生命，關在房間不吃不喝，隔年買藥放在枕頭底下，被張恒發現出面阻止；鄭爽說自己曾患抑鬱症，但現在已經沒有在吃精神疾病等相關藥物。張恒則表示鄭爽拿演藝工作當理由不去看醫生，強調如果孩子交給女方會有很多疑慮。

開庭過程透過網路直播公開播送，有大陸網友看到鄭爽疑拿出一張給張恒的截圖，畫面中滿地頭髮，當時她對男方說：「再逼她都要出家了！」離奇的舉動讓法庭現場靜默，眾人愣了約5秒，法官似乎無法理解照片的意義，詢問：「你知道什麼意思嗎？」張恒回答：「我也不懂」。

根據陸媒報導，律師表示這張照片是鄭爽2020年1月傳給張恒，是她認錯的方式之一，言下之意為「這還不可以，我就要出家了。」試圖吸引男方注意、並想重修舊好。結案時，鄭爽律師以翻譯有問題當理由，強烈要求重審，不過法院沒有當庭回覆，而是交給陪審團判斷，下次開庭時間為4月6日。

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