韓國LG電子於23日表示，已與另外兩位事業夥伴合作，共同開發下一代6G網路技術。

據悉，LG電子與美國的電子測試與測量Keysight科技，以及韓國先進科學技術研究院（KAIST），簽署一份合作計畫。協議內指出，雙方將合作開發6G通訊的關鍵波段兆赫輻射(terahertz)相關技術，並訂於2024年完成6G研究。

兆赫輻射，又稱THz波，包含頻率為0.3到3THz的電磁波。

LG電子表示，預計6G網路可在2029年商業化。6G將提供比5G更快的數據傳送速度，更低的延遲性與更高的可靠性，並能夠導入AIoE，也就是綜合5G，人工智慧(AI)以及物聯網（IoT）的概念。最後，以達到萬物互聯的一體性。

2019年，LG電子與KAIST建立一個6G研究中心，並於2020年，與韓國標準科學研究院，也簽署一項研究6G技術的協議。

Keysight科技，目前是6G兆赫輻射測試設備主要供應商。同時，也提供LG電子與KAIST的6G研究設備。

(時報資訊)