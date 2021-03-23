台股今早仰攻站上16300點，鴻海(2317)大漲3%，一度逼近135元，改寫11年來新高，進而帶動同家族的乙盛-KY(5243)、中揚光(6668)衝上漲停，瑞祺電飆半年高價，表現最搶眼。台積電(2330)站回600元關卡，聯電(2303)、聯發科(2454)全面向上，指數最高到16351點。航運股獲利了結賣壓出籠，類股賣壓沈重，盤中跌逾4%，成為盤面上最重傷的一群。台股有心振作，但缺外資支持，加上台積電600元曇花一現收594元，指數上下震盪185點，終場收跌11.63點，為16177.59點。今日外資(不含外資自營商)賣超53.9503億元，投信買超4.6417億元，自營商賣超30.8884億元，三大法人賣超80.19億元。

鴻海站在電動車狂潮上，多家外資齊叫好，今早股價展現不凡氣勢，大漲3%逼近135元且為近11年來高點，雖然因大盤走勢不佳，未有完美完結，仍逆勢抗跌收上漲0.5元，並帶動鴻家軍齊力上攻，瑞祺電、乙盛-KY、鴻準齊揚。航運股利多出盡，獲利賣壓順勢而出，陽明(2609)、志信(2611)、四維航(5608)、長榮(2603)全面下挫，拖累上市航運指數大跌4%以上。產業前景佳的類股沒起色，業績疲弱股更是被棄單，先進光(3362)及淳安(6283)公布2月自結數，由於2月逢農曆年長假，兩家公司同步虧損，其中淳安自結2月稅後虧損2700萬元，單月每股淨損為0.13元；先進光自結2月稅後虧損為970萬元，每股淨損為0.07元，今天同步走疲。

周二台股虎頭蛇尾，前半場在鴻海領軍登高一呼，以及汽車零組件等紛紛表態、金融股助攻，指數最高曾至16351點，站回所有均線。台積電、聯發科反彈面臨10日均線反壓，且外資持續站在賣方，22日賣超台積電8763張、賣超聯發科2815張，影響市場追價意願，台股收跌11.63點，5日RSI為51.36，10日RSI為53.33，9日K值為62.31，9日D值為68.55，20日乖離率為0.32。周一外資賣超台股50億元，今日依然不改提款趨勢，賣超近54億元，受到外資影響，台股短線難脫震盪格局。

瀚亞投信投資長劉興唐表示，2020年台股專美科技股，今年則是電子、金融、傳產各有契機。在需求強勁成長下，科技股今年成長性仍高，可以留意高階晶圓代工、ABF載板、IC設計中的矽智財、TDDI驅動IC以及被動元件等。傳產則因隨著疫情減緩，生活逐步回到正常軌道，運動消費買氣回溫，看好紡織、製鞋、高爾夫球以及自行車等類股；原物料中的紙類、航運中的貨櫃及散裝，在需求穩定下，也有漲價題材。金融股受惠市場開始對升息有所期待，反應未來利多又有殖利率保護，不缺表現空間。

(時報資訊)