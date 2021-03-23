連鎖餐飲集團揚秦(2755)董事會通過2020年財報，在「麥味登」及「炸雞大獅」店數穩健拓增下，2020年第四季稅後淨利0.21億元、每股盈餘（EPS）1.19元雙創次高。全年合併營收14.79億元、稅後淨利0.7億元，每股盈餘3.9元，則締造齊創新高的「三高」佳績。

揚秦董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利2元，盈餘配發率約51.28％。以今（23）日收盤價59.6元計算，現金殖利率約3.36％。公司將於6月24日召開股東常會。

揚秦去年合併營收創14.79億元新高、年增達13.98％。毛利率26.06％、營益率6.16％，優於前年25.62％、5.99％，毛利率創歷年次高。稅後淨利0.7億元、年增達12.57％，每股盈餘3.9元，優於前年3.48元，雙創歷史新高。

以此推算，揚秦去年第四季合併營收3.94億元，季減1.02％、年增13.81％，創歷史次高。毛利率26.27％、營益率6.67％，低於去年第三季26.49％、7.17％，但優於前年同期25.25％、5.41％。稅後淨利0.21億元，季減3.18％、年增達36.11％，每股盈餘1.19元，雙創歷史次高。

揚秦旗下擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，其中麥味登去年展店146家，去年第四季開放加盟的炸雞大獅亦新展10家門市。隨著店數增長帶動營收增加，規模效益顯現帶動成本降低，使全年營收創下新高佳績。

揚秦執行長卓靖倫先前指出，集團以「麥味登」早午餐連鎖加盟為主體，雖然去年餐飲業普遍受到新冠肺炎疫情影響，但揚秦以國民經濟美食為核心，屬於民生消費的剛性需求，使營運僅受些微影響，且加盟展店成績更勝以往。

揚秦2021年2月自結合併營收1.08億元，雖因營業天數減少而月減19.23％、降至近11月低點，仍年增達4.85％，續創同期新高。累計2月合併營收2.43億元、年增達11.26％，亦續創同期新高。截至2月底，麥味登門市達848家、炸雞大獅海內外門市超過43家。

展望今年，揚秦表示，在2月中舉行的台北國際連鎖加盟大展春季展中，「麥味登」及「炸雞大獅」預約加盟反應熱烈，後市營運店數拓展可期，盼以雙品牌加盟雙引擎驅動集團營運持續成長，目標年底分別達1000家及100家，持續挹注營運穩健成長動能。

(時報資訊)