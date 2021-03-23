【F5E擦撞】南仁漁港再獲戰鬥機殘骸 家屬將到港仔招魂 15:182021/03/23 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝) 南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) 南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝) 南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝) 南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝) 針對空軍2架F5E戰鬥機墜毀事件，搜救單位繼22日晚間在九棚大沙漠岸際發現1只飛行靴、23日凌晨分別發現救生衣、機體殘骸後，中午又在南仁漁港發現大量飛機殘骸，目前仍在搜救中；另殉職的中尉羅尚樺家屬預計在下午3點半到港仔海邊、即尋獲彈射椅的地點進行招魂。 F-5E撞機失事 長機下令調整編隊時機成事故關鍵 離鄉繞過半個台灣 通緝犯KTV內歡唱遭逮 (中時 ) #發現 #南仁 #漁港 #5E #戰鬥機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨車男二度心肌梗塞 即時傳輸心電圖救回一命 16:282021/03/23 健康 鹽水月津港燈節6月復辦 黃偉哲：國際蘭展若要辦不能太晚 16:412021/03/23 寶島 戰機失事曹西平曝軍人家庭心酸 怒斥：說會檢討憾事還是發生 15:312021/03/23 娛樂 專釣師奶1／西裝小鮮肉入侵台中廟東夜市 貼師奶摸小手誘買逾萬保養品 07:312021/03/23 社會 降落傘疑未全開 瞬間墜地 不見飛官 04:102021/03/23 焦點要聞 高雄空品連年吊車尾 環團高喊陳其邁硬起來 14:132021/03/23 生活 義民中學開董事會 校方以鑰匙不見阻擋董事進入 16:202021/03/23 社會 兒童節清明連假 12歲以下兒童可免費進入林務局國家森林遊樂區 12:122021/03/23 財經 晶華吹故宮風 「仕女豆沙包」秀色也可餐 10:432021/03/23 生活 老翁忘了回家路 暖警絞盡腦汁順利助返家 14:242021/03/23 社會 雲林開打AZ疫苗 台大雲林分院院長：像打一般流感疫苗 16:482021/03/23 寶島 政治熱門新聞 蘇貞昌遭疑「打假針」 藍委怒揭可疑黑幕：在耍白癡 - 政治 政黨支持度最新民調出爐 網一看直呼：台灣完了 - 政治 陳時中不爽成立「疫苗調閱小組」 高嘉瑜忍不住說出真心話 - 政治 故宮也舔美跪日？遭高金素梅連番狂電11分鐘 院長結巴扛不住了 - 政治 美中對嗆有玄機 港媒揭大陸目的：告訴美國一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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