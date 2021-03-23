南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝)

南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝)

南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝)

南仁漁港再獲F-5E戰鬥機殘骸。(謝佳潾攝)

針對空軍2架F5E戰鬥機墜毀事件，搜救單位繼22日晚間在九棚大沙漠岸際發現1只飛行靴、23日凌晨分別發現救生衣、機體殘骸後，中午又在南仁漁港發現大量飛機殘骸，目前仍在搜救中；另殉職的中尉羅尚樺家屬預計在下午3點半到港仔海邊、即尋獲彈射椅的地點進行招魂。

(中時 )