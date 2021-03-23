凱擘大寬頻、台灣大寬頻A1 Box滿足全家人的影音娛樂需求，不僅提供上百台數位有線電視頻道，更網羅多元的OTT影音內容，包括myVideo、LINE TV、HBO GO和KKTV，所有想看的電影、戲劇、幼兒卡通、動漫等應有盡有，一台A1 Box就能帶來無限影音饗宴。即日起，凱擘推出代收電信帳單好康活動，凡台灣大哥大用戶於5月底前至凱擘全台系統台完成繳費，就請你喝咖啡。

機上盒myVideo擁有超過2萬部強檔電影、熱門戲劇、精選動漫、優質卡通等影音內容，更獨家引進BBC First英倫影集、BBC CBeebies兒童節目，以及集結生活紀實節目的Discovery品牌館。「單點強檔」推薦將於3月25日新上架、由夢工廠出品的動畫電影《古魯家族：新石代》，以及3月30日新上架的迪士尼動畫電影《靈魂急轉彎》；「豪華月租」首推榮獲五項金馬獎肯定的奇幻愛情喜劇《消失的情人節》。

LINE TV精采隨看，除提供各類話題戲劇外，還有綜藝節目等多樣內容。LINE TV推出自製實境節目《開著餐車交朋友》，由在地人KID林柏昇、宋柏緯搭檔，攜手異鄉人黃秋生，開著餐車走遍台灣，尋找各地食材並體驗當地文化，即日起每周日晚上10點上架最新集數。

HBO GO囊括最受歡迎的HBO和HBO Asia原創影集，還有好萊塢強檔電影、紀錄片、兒童節目等經典影音內容，週週更新精采節目。本月強打史詩鉅作《查克史奈德之正義聯盟》，高達4小時的原始導演版，加入蝙蝠俠和小丑的對決，讓影迷們一次看到飽。

KKTV擁有全台最大日劇片庫、豐富的港片等，更開發同步雙字幕功能，看片、追劇還能學語言。全新獨家上架日劇推薦由菅野美穗主演的《我家女兒交不到男朋友!!》，劇情描述相依為命的天然呆母親與精明的阿宅女兒同時陷入久違的戀愛與初戀。

即日起，新申辦凱擘大寬頻、台灣大寬頻120M (含)以上光纖上網方案，每月699元起就能免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，輕鬆享受線上隨選影音內容；再享Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、Uniigym體感健身課程一年(含網路攝影機)、MABOW TV瑪帛電視電話服務（含網路攝影機）3個月，智慧好禮四選一。

(中時 )