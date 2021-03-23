新北市瑞芳區一名簡姓男子2015年12月在河床上撿拾螃蟹誘捕籠時，不慎觸摸到漏電燈桿，遭電流電擊身亡，基隆地檢近日偵結，依過失致死罪，起訴5名負責更換路燈的承包商及工人。

判決指出，徐姓男子為某科技公司負責人兼專案經理，2014年3月與新北市政府簽立「新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案」契約，雙方約定自開工日起1年內負責瑞芳、平溪、貢寮等15區節能LED路燈換裝工作，並維護管理相關器材，確保能正常運作，負起施工品質抽查、防止漏電的責任。

徐男再將工程發包給王姓、李姓男子開立的公司，李男再找來黃姓工地主任及蔡姓員工進行施工，但2人於2015年5月於瑞芳區瑞濱路換裝節能LED路燈桿時，並未設置接地線，導致電桿外端漏電，未料，同年12月底凌晨3點簡男前往河床撿拾螃蟹誘捕龍時，右手不慎觸摸到漏電的燈桿金屬固定架，因另一隻手扶著白鐵護欄杆，形成通路，不幸觸電身亡。

檢方偵訊時，蔡男、黃男接坦承換裝完節能LED路燈後，僅拍攝照片上傳回報，未驗收及設置接地線，但未曾或獲報路燈桿有漏電情勢，全案經台灣電力公司實地檢測，確定該處有漏電情形，檢方認為，徐男等5人皆有責任，均涉犯過失致死罪，依法起訴。

(中時 )