屏風山步道沿途危險斷崖。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

屏風山步道危險斷崖，有多人意外喪命。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

政府開放山林，全台林道隨之解禁，高山不再難以親近，但隨著民眾投入山林，山域事故也明顯增加。位於太魯閣國家公園境內屏風山，2016至今已有4人死於登山意外，太管處發現，其中步道1.3公里處雖設有指示牌、爬梯等設施，卻是墜崖事故最危險路段，勘查後擬將進行登山口至鐵線吊橋段改線，呼籲山友注意安全。

屏風山位於太魯閣國家公園境內，標高3250公尺，為百岳之一，登山口位於大禹嶺。攀登屏風山不需申請入山或入園，但也是太魯閣園區內的事故熱點之一，2016年迄今該山域發生17起迷途、墜崖死傷事故，有4人在此墬崖身亡，最近1次是今年2月間，鄭姓男子隨隊攀登屏風山，就是在距離登山口約1.3公里處，失足摔落約60公尺深溪底致死。

太管處會同林管處等單位勘查，有山友整理闢徑完成松針營地至屏風山段新路徑，避開合歡金礦崩塌危險路段，雖全程釘設螢光方向指示牌，並多次於塔次基里溪至鐵線吊橋間危崖段與崩塌地架設爬梯、岩釘與架設安全繩，可是當地陡峭的山徑，事故仍無法避免，決定改道確保安全。

太管處副處長陳乾隆表示，屏風山登山口位於台八線中橫公路大禹嶺里程標記110.2公里處，經山友回報，中橫公路111.2公里處可經廢棄農耕地（國有林班回收造林地）循廢棄電桿舊保線路下切至塔次基里溪，再上登銜接原步道鐵線吊橋前方，雖部分路徑下降爬升幅度略大，但採之字形行進，可避開危崖、瘦稜與崩塌路段，相對安全性較高。

陳乾隆表示，該路線為既有台電舊保線步道，行經國有林班地，仍需向林務單位確認申請租用申報整修開工等作業，並提供該改線路徑改善相關意見，之後再以小型工程發包進行路徑整修施作，並同步辦理方向指示牌釘設作業。太管處將會盡速完成改線開放與公告，維護山友安全。

(中時 )