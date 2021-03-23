由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於明(24)日正式迎接【重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版】，官方今(23)日晚上19:30將於官方粉專及YouTube直播，邀請知名實況主解析騎士技能、全新副本及GAMA COUPON等改版內容，並且線上放送高級虛寶、敬請把握！此外，官方首度與beanfun!聯名推出史上最狂回饋活動【騎士寶箱】及【冰友盃賽事】，祭出總金額2,000萬元零用金，盛大感謝《天堂M》玩家！

《天堂M》3月23日19:30官方粉專直播！線上加碼虛寶好禮

此次改版騎士技能全面革新，新增獨有連續技「極致大師」技能、能夠挑釁敵方的「幻影之刃」技能、遠距離多目標範圍衝暈「眩暈之劍(專家)」、解除支撐和昏迷狀態，並恢復HP的「淨化(大師)」；騎士將成為遊戲中唯一具備連續技職業、同時為近戰職業中，唯一擁有「遠距範圍衝暈」能力的獨特職業！想體驗戰場上衝鋒陷陣的坦克定位角色，3月24日重生上線！

官方3月23日晚上19:30於官方粉專及YouTube直播，邀請知名實況主丁特、小屁為玩家解析本次遊戲改版內容，線上加碼放送最高級抽卡包、西域抽卡包、殷海薩的祝福等高級虛寶，敬請準時鎖定！

《天堂M》官方3月23日晚上1930於官方粉專及YouTube進行改版直播。(圖/遊戲公司提供)

迎接騎士改版，《天堂M》首度與beanfun!聯名推出史上最狂回饋活動【騎士寶箱】Lv.75以上(含)的玩家於3月24日至4月6日，每日登入遊戲獲得經驗值，可於隔日登入beanfun! 應用程式開啟遊戲服務領取「零用金寶箱」及「票券寶箱」；一、「零用金寶箱」開啟可隨機取得5元、10元、15元面額零用金，二、每日從前一日有開啟寶箱的玩家，加碼再抽出20名獲得6,666元零用金，三、「票券寶箱」每日可取得數字1至49其中一張變身卡，活動期間玩家與玩家之間可以透過beanfun!的贈送功能與朋友交換變身卡，最終於4月9日官方會抽出6張數字變身卡，依據對應官方開獎卡片數字相符程度，玩家將獲得不同獎勵金額，最高可獲得150萬元零用金！

《天堂M》首度與beanfun!聯名推出史上最狂回饋活動，總獎勵達2,000萬元零用金(圖/遊戲公司提供)

【冰友盃賽事】「旗幟戰菁英賽」第三季將由beanfun!贊助播出，預計於近期開賽，分為「賽事預測」及「賽事戰功」放送兩種零用金給玩家，「賽事預測」預測成功將隨機派發不同面額的零用金、獎金高達15萬元，「賽事戰功」參加比賽的玩家皆可獲得666元零用金、冠軍血盟可獲得6,666元零用金。兩大活動總獎勵將送出高達2,000萬元零用金、千萬別錯過！

《天堂M》旗幟戰菁英賽第三季將於近期開賽。(圖/遊戲公司提供)

《天堂M》與《新竹街口攻城獅》職業籃球隊，首度推出主題日聯名活動，主場例行賽將於3月27日、3月28日於新竹縣體育館登場，賽場將呈現《天堂M》遊戲視覺，並舉辦現場獨家活動：一、【騎士風采來跟我拍】與球場外的「騎士精神堡壘」裝置藝術合照打卡FB或IG，即可兌換球員卡乙張；二、【守護！騎士準則挑戰吉爾塔斯】挑戰籃球機1分鐘完成30分，即可領取遊戲周邊，還有機會抽中限量天堂Ｍ騎士款籃球！連續兩天的活動將送出百顆的天堂Ｍ騎士款籃球與現場的球迷朋友同樂。

《天堂M》與《新竹攻城獅》職業籃球隊 首度推出主題日聯名活動。(圖/遊戲公司提供)

此外，3月28日將特別邀請新生代主持人何美、陳瑀希(小茉莉)擔任神秘嘉賓，何美騎著重機化身騎士，與陳瑀希化身黑妖一同現身，進行性感熱血的舞蹈表演、舉行開球儀式；《新竹街口攻城獅》啦啦隊－Muse Girls慕獅女孩也將化身遊戲角色熱情應援；現場還會特別放送聯名專屬球員卡、聯名限定周邊商品，給參加主題日的熱情球迷！

此次改版，最令玩家期待的GAMA COUPON共有4張，其中2張只要使用100金幣即可從商城兌換「一般裝備復原」及「商城裝備復原」2張不同功效的GAMA COUPON，計算區間從開服至2021年3月17日維護前。另外2張GAMA COUPON可以回復合成失敗的變身卡及魔法娃娃，領取日期與方式及計算區間，將於今晚19:30官方直播中揭曉。

同步釋出全新聯盟戰玩法【吉爾塔斯突襲】及三大副本【世界首領】、【底比斯沙漠】、【試煉副本】更新，【吉爾塔斯突襲】每週六16:50至17:00可進入該副本，職業為王族的玩家可使用30萬名譽金幣創立容納200人聯盟，創立聯盟的王族將成為該聯盟指揮官。每場戰役由8個聯盟進行對抗，擊殺覺醒的四大軍王、其他聯盟成員、其他聯盟指揮官皆可累積相應分數，聯盟分數將統計聯盟底下所有成員的分數總和進行排名；冠軍聯盟的指揮官可獲得特殊稱號及「指揮官獎勵箱」，可機率獲得「傳說變身卡箱」、「傳說製作秘笈(刻印)」等虛寶；冠軍聯盟前100名成員及全體成員則有各類獎勵。

【世界首領】推出全新六大首領「受詛咒的殭屍王」、「咒術師努喬爾斯」、「黑暗的伊佛利特」、「高崙守護者」、「真冰魔」、「黃金騎士」，擊殺世界首領後，將有兩次機率出現覺醒的世界首領，擊殺後皆有機率獲得傳說級與英雄級裝備等豐厚獎勵。【底比斯沙漠】可進場時間調整為每周一21:30，並且追加全新BOSS「底比斯歐西里斯」，成功擊殺有機會獲得傳說級裝備「神聖的阿努比斯戒指」、「神聖的歐西里斯戒指」等獎勵。以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

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