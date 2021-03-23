受到新冠疫情衝擊，去年全球航空業暴虧3140億美元（約台幣近9兆元），成為史上最慘烈的一年。財信傳媒董事長謝金河表示，放眼全球主要航空公司都慘賠，但在華航逆勢突圍小賺1.4億，反觀長榮航空前3季仍虧損逾36億，背後最大關鍵在於華航貨運比重高於長榮航空。

謝金河在臉書發文指出，疫情重創全球航空業，據陸續公布的數據顯示，香港上市的國泰航空慘賠216億港元、裁員8500人，災情最嚴重。美國主要航空公司，如美國航空虧損89億美元、西南航空公司虧損31億美元，全部加起來虧了350億美元左右。而中國大陸主要民航業者累計虧損400億人民幣。根據IATA統計，全球航空客運載客率下滑66%，全部虧損加起來高達3140億美元（約台幣近9跳），這是史上最慘烈的「慘業」。

他表示，華航剛剛公布去年全年淨利，前三季虧損的華航，第四季稅後淨利21.62億元，全年純利1.4億元，金額雖然不大，卻很可能是全球主要航空公司中，極少數沒有賠錢的，對比長榮航空前三季仍虧損36.42億，華航逆勢突圍的關鍵在於貨運比重優於長榮航空。

謝金河分析，華航全貨機有18架，長榮航空只有5架，華航貨運在全球排名第六，在2019年疫情來襲之前，全年仍虧損12億，去年反而出現獲利，可見貨運對華航帶來的助力。無獨有偶，去年上半年有獲利的大韓航空和韓亞航空也以貨運創造獲利，兩家公司分別排名19、29，去年著手進行合併，希望增強競爭力，顯見在疫情撞擊下，貨運是保住元氣的關鍵。

再看6家國內航空業者，他指出，去年才下海的星宇航空前三季虧損19.87億，靠著澎湖旅遊帶來的偽出國熱，立榮航空前三季賺3.77億、華信虧2.72億、虎航虧9.5億，6家國內航空業者全部加起來虧85億元。「在全球航空業大裁員、大虧損中，華航逆勢突圍，值得大家給華航一些掌聲！」

(中時新聞網)