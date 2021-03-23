不鏽鋼小螺絲廠華祺(5015)去年受疫情影響，業績下滑，每股淨利1.94元，擬配息1.9元。以今日收盤價32.1元計，殖利率約5.9%。

華祺2020年營收21.27億元，年減約12%，毛利率仍上升0.5個百分點至16.49%；營業淨利1.64億元，年減10.48%；稅後盈餘1.17億元，年減18.55%，每股淨利1.94元。董事會決議擬配發每股現金股利1.9元，盈餘配發率約98%。

今年以來，不鏽鋼市場仍相對觀望；華祺前2月營收3.09億元，年減15.78%。

華祺為全球最大不鏽鋼小螺絲專業製造廠，目前在桃園、泰國與印尼都設有生產基地，台灣廠月產能900公噸，主要外銷美國市場；印尼廠月產能350公噸、泰國廠月產能450公噸，海外廠以外銷歐洲市場為主。

另外，華祺經110年1月25日董事會決議，授權董事長辦理購買土地相關事宜共兩案。

華祺公告，上述購置土地案已簽訂買賣契約書，其中，以新台幣8994萬7000元，取得台北市士林區中洲段、富安段、溪洲段等17筆土地，購買土地約321.239坪，每坪單價約為28萬元，該土地將依不同分區性質投入相關開發建案銷售，以增加公司收益。

華祺另以6261萬7000元，取得台北市士林區溪洲段一小段等10筆土地，購買土地約223.632坪，每坪單價約為28萬元，也將依不同分區性質投入相關開發建案銷售，增加公司收益。

(時報資訊)