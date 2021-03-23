美股四大指數收盤齊揚，台股今早期、現貨同步走高，盤中指數又站上16300點，不過，在台積電(2330)漲幅收斂，電子股獲利賣壓出現，再加上日前的強勢個股如誠美材(4960)、天鈺(4961)紛紛翻黑拖累下，指數開始下探，今日八大類股跌多於漲，表現最為強勢則屬金融族群，終場加權股價指數下跌11.63點，收在16177.59點，成交值3463.67億元，OTC指數收在199.38點，下跌1.05點，成交值733.78億元。

證券分析師張陳浩表示，台股今日收盤雖然僅下跌11點，不過由細微處觀察，今日出現很多敗象，包括日前最為強勢的個股創新高後，開始向下調節震盪，在開高殺低的情形下，需要特別留意是否資金準備要跑，若是以今日3000多億的量能來看，還不至於到要出貨的地步。今日台積電收在594元，明日需要觀察是否跌破季線593元的位置，若是跌破後3日無法站回季線，台股整理期則是會加長。

盤面上，台積電獲美系外資調高目標價至866元，並重申買進評等，今日收在594元，上漲0.17%；股王大立光(3008)因法人近日站在賣方股價未能站上5日線，收在3300元，下跌0.45%；泛鴻海集團今日擔任盤面主流，鴻海(2317)收在130.5元，上漲0.38%，乙盛-KY(5247)收在78元，上漲5.41元，中揚光(6668)收在漲停板68.2元；聯發科(2454)開高走低，終場前大量賣單出現，股價收在870元，下跌1.25%。

由籌碼觀察，外資昨日在現貨連兩日賣超，在期貨部分，則是回補空單2千多口，整體淨空單口數回到約2.5萬口，屬偏多調整。若是從技術面來看，台股今日帶量開高震盪收低，短線上整理機會恐將大增，不利多頭進攻，預期將會在16000點上下300點間震盪，短線類股輪動快速，操作上不宜躁進。

(時報資訊)