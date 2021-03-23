微星(2377)今舉行線上法說會，微星董事長徐祥表示，公司近幾年來的營收都有雙位數成長，所以今年配息率只有64%，目的是保留現金作為營運之用。總經理黃金請則表示，今年顯卡、主板和筆電從銷售通路端來看都是缺貨，截至上周止，終端需求仍相當強勁，今年三大產品線都會有2位數的成長。顯卡方面，輝達RTX 30系列效能提升非常高，刺激電競的需求。整體而言，今年微星的毛利會較去年有很好的成長。

微星去年稅後淨利79.59億元，年增約42%，創下歷史新高，每股盈餘(EPS)9.42元，優於2019年的6.61元，受惠疫情帶動居家辦公、線上教學、宅經濟商機和挖礦需求，主板、顯卡和筆電等主力業務均出貨暢旺，去年營收、獲利同步創下歷史新高。今年在需求大於供給下，漲價帶動毛利，全年營收和獲利可望再挑戰新高。

黃金請表示，第二季零組件漲價的幅度應該會不小，微星也會反應成本，保持穩定的毛利。電競NB產業依然蓬勃，今(2021年)年以來整體筆電市場持續供不應求，且顯卡需求因挖礦潮帶動續增溫，但2018年微星曾受礦災影響，因此內部並不是很重視挖礦潮，相對重視通路，通路賣給誰，不是微星能掌控的。

微星全力衝刺顯卡和電競筆電新品出貨，今年2月營收達132.56億元，創歷年同期新高，年增63.06%。

微星董事長徐祥表示，微星的顯卡會儘可能支援電競玩家，不對礦工生產特殊型的產品。展望今年，Q1樂觀，而Q2可望較Q1更為成長。筆電和顯卡因上游供貨限制今年2位數成長，而螢幕顯示器則希望有更大的成長。

對於連2年配息率低於7成，徐祥表示，未來營運資金需求若放緩，不排除重回7~8成的配息率。

(時報資訊)