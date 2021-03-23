統新(6426)將自明(24)日起開始上市買賣，迎接5G時代，統新將在既有的基礎上持續致力於更優質化的品質，並持續與全球大廠合作開發新產品，朝向提升全球市占率的目標邁進。

統新是我國少數專注光學鍍膜產業之專業製造廠，已有逾17年的經營歷史，擁有專業的光學鍍膜團隊及深厚的鍍膜核心技術，致力於光通訊零組件薄膜濾光片及光學鍍膜服務之製造及銷售。

統新109年度合併營業收入達7.1億元，合併稅後淨利達1.37億元，109年度合併每股稅後盈餘為3.58元。

在萬物互聯的新時代，無論是有線網路或以雲端運算為概念的行動通訊，對於頻寬與通訊品質都是以光通訊技術作為支援，未來隨著全球電信5G時代的正式來臨，亦將帶動光通訊產業持續成長。

統新具備自行開發設備技術、提高生產效率，快速調整產能及產品開發能力等製造優勢，累積光通訊零組件市場全球銷售經驗與國際光通訊大廠供應實績，以光學鍍膜技術為核心主導光通訊市場，已取得全球光通訊大廠持續認證與訂單，未來在既有的基礎上持續致力於更優質化的品質、速度與服務；並持續與全球大廠合作開發新產品，朝向提升全球市占率的目標邁進。

統新經營團隊擁有多年光學鍍膜產業經驗，目前主要的薄膜濾光片應用波段主要在集中在光通訊近紅外光波段及可見光波段，未來將積極導入具競爭力的鍍膜材料，持續拓展產品應用面的廣度，如生醫及半導體等利基型鍍膜產品，逐漸建立不同波段及市場的薄膜濾光片生產製造技術，顯見統新未來應仍深具發展空間。

(時報資訊)