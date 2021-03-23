士林地方法院23日舉辦今年首場國民法官模擬法庭，蔡英文總統首度到場旁聽，司法院院長許宗力表示，國民法官是司法院重大政策，士院對於模擬法庭非常有經驗，因此邀請總統出席。

蔡英文開庭前進入法庭，親自參與「開審陳述」，直至審判長宣布休庭後起身離去，歷時約半小時。全程並未針對國民法官有談話

士林地院以真實案例作為藍本，擬真演練，個案是施姓男子不滿妻子引產，出獄後為了報復，持槍擊斃妻子，本次法庭以被告認罪，將焦點擺在量刑，比較職業法官與國民法官的差異。

士院指出，23日上午進行挑選過程，先從國民法官複選名冊120名中有46名到庭參與選任，最終選出6名法官、4名備位國民法官，蔡英文總統今下午旁聽檢察官、辯護人陳述，包括今天審理的什麼人、什麼案件、什麼罪名，檢方陳述被告在什麼時間、地點，做了什麼事、犯了什麼罪。

陪同旁聽的法務部部長蔡清祥表示，總統非常關心國民法官法的實施，今天親自來看，法務部會進一步檢討，看有無須要配合的地方。

(中時 )