民眾抱怨在義享天地停車場，從繳費完到還沒離場，卡了快2個小時。（翻攝臉書）

高雄義享天地上周試營運，未料負評如潮。其中，停車問題尤其嚴重，民眾灌爆業者臉書，抱怨汽車在停車場出不去，基本卡1.5個小時，還有人卡2個小時，怒轟「再也不逛」，連小孩困在車上也嚎啕大哭。業者今（23）日坦言有疏失並致歉說，會再加派人力引導，並與交通局因應改善措施。

「很讓人森77的初體驗！」翁姓網友在臉書PO文怒轟，當天從繳完停車費到順利出場，花了快2小時，在停車場塞到完全「美丁美當」，卻沒有看到工作人員指揮，但克服回應「人力不足」，根本是「能力不足」。

該網友表示，聽說是柵欄故障，但既然故障排除不了，先升起其中一側讓客戶直接通過很困難嗎？還是瞎到兩側柵欄都故障，「連我這麼有耐心的人都要發飆了」，怒嗆「一年內我都不想再踏入義享天地一步」，還提醒網友想去千萬別開車。

紀姓網友則抱怨，他在高雄第一次看到摩托車排隊等著下地下室停車的，從停車場到「重見天日」要1個半小時，「為什麼從B5出來要這麼久？」

有網友甚至憤怒說，「我小孩在車上因為困了很久，都恐慌到哭了」，向館方反應只是一直踢皮球，氣得他報警求助，「義享的服務真的讓人很失望，我們只是停B4讓人塞了快2小時，很生氣」。

義享天地坦言，民眾反應的確實有此事，人潮比預期中還要多，每日湧進1萬人入館，停車場汽車1600多格、機車1200格，汽車其實沒有停滿，大多停到B5而言，B6還有位置，不是停車位不足。

針對民眾投訴沒人引導，業者澄清，看到一有狀況，就加派人力協助引導，但停車場很大，分為ABC區，工作人員會在比較重要的轉彎處協助引導。

「不敢說我們做到100分，但大家進來逛，當成改善的動力」業者也強調，關於民眾的心聲都聽見了，也會虛心接受檢討，造成民眾困擾感到抱歉，會再與交通局協調，像是改善停車場上來的路口紅燈秒數等，提出因應之道。

(中時 )