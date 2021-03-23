台鐵局23日宣布，委託中華電信打造新型自動售票機，新增導入行動支付（Apple pay、Google pay、Samsung pay）提供購票、取票，另為便利使用電子票證旅客加值，新機型也提供4大票證現金加值服務，預估明年10月前在全台導入432台。

台鐵局說明，現有自動售票機因已逾使用年限以及為符合科技時代需求，故重新規劃設計多功能自動售票機，新機型將現有「按鍵式」非對號列車自動售票機，及專為發售對號列車之自動售票機整併合一，除可使用現金、信用卡外、新增導入3大行動支付。

台鐵局說，多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，無障礙型除了降低操作介面高度之外並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。

台鐵局提到，為讓民眾提早體驗新型多功能自動售票機，台鐵局自23日至29日連續7天，分別於台北、台中、高雄、花蓮4個車站每天上午11時到晚上19時辦理民眾體驗活動，旅客可以先睹為快並進行實際模擬操作。

台鐵局指出，新型自動售票機將分三階段建置，第一階段預計今年8月以前於南港站、松山站、台北站、板橋站、桃園站、台中站、台南站、高雄站、宜蘭站、羅東站、花蓮站和台東站等38個車站建置144台新機；第二階段將於2022年3月以前完成144台建置，並於2022年10月以前再完成第三階段的144台建置，全線完成432台新型自動售票機更新作業。

(工商 )