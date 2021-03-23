安永（EY）聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，營利事業報稅季節將近，企業應多關注營利事業所得稅、營業稅法令規定變動和查核實務發展。

109年度營利事業所得稅結算申報期間將近，安永（EY）聯合會計師事務所23日舉辦「最新稅務法令更新暨營利事業所得稅申報變動與注意事項」線上研討會，分享近期稅務法令更新、營利事業所得稅申報書變動等注意事項，協助企業會計、財務、稅務主管及相關人員，快速掌握國內最新稅務趨勢。

為促進產業研發創新，我國去年底修正研發投抵辦法第5條、放寬研發支出適用範圍，將全職研發人員參與研發專業知識教育訓練費用納入適用研發支出投資抵減範圍，並溯及109年度開始適用。

楊建華指出，政府鼓勵企業投入資源培訓研發人員提升全職研發人員研發技術水準和專業能力，有助提高台灣企業研發能量，協助產業升級。

此外，為因應新冠肺炎疫情對國內經濟、社會之衝擊，財政部於去年發布一系列稅務優惠措施。包含核釋受疫情影響之營利事業在符合一定條件下可將109年第1季虧損得換算109年度上半年估計虧損，列為107年度未分配盈餘稅申報之減除。

楊建華師提醒，企業今年辦理108年度未分配盈餘申報時，應檢視109年度全年度實際盈虧，如109年全年度實際盈虧與上開109年度估計虧損有不一致之情況，應併同辦理更正107年度未分配盈餘申報並補繳相關稅額。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師蔡雅萍則提醒，依財政部函釋規定，經過會計師核閱109年度財務報表第一季虧損換算上半年估計虧損，列為107年度未分配盈餘之減除項目，應檢視更正107年度未分配盈餘申報之情形。

(工商 )