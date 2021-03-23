清明節連假高速公路預期將有大量旅遊車潮，高速公路局提醒用路人儘量避開國道重點壅塞路段及時段，並可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路；住在易壅塞路段沿線居民，可直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段。

高速公路局針對國道易壅塞路段規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路：

一、國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改駛替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改道台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改道台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改道台63線。

二、地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免使用國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹南向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3快官至草屯雙向、國3中興至中投北向及國3田寮至國10旗山地區等7條（替代道路路線可參考1968App或高公局網站）。

高公局呼籲用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛並多遵循國道分流4原則：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。

(旺報 )