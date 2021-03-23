今年一期春耕嚴水缺水，台中南屯區卻發生灌溉用水，遭到不明廢棄油脂物汙染，隨灌溉水遍及整片稻田。（市議員朱暖英服務處提供）

今年一期春耕嚴水缺水，台中市南屯區卻發生灌溉用水遭到不明廢棄油脂物汙染，隨灌溉水遍及整片稻田，市議員朱暖英接受投訴後，會同環保單位前往會勘；環保局強調，查獲一家大型餐廳違法排放廢棄物，導致台中魚市場後門下游排水溝及農田進水口有油脂塊等，將依廢棄物清理法開罰。

朱暖英指出，南屯區傳出灌溉用水遭不明物汙染，隨灌溉水漂浮到周邊稻田，民眾發現後向她投投訴，指現在面臨水荒還遭到汙染，農民擔心一期稻作因汙水而腐爛枯死，她特連絡市府相關單位到場勘查；要求先清除髒汙，並揪汙偷排的汙染源等，並研議向肇禍者索賠。

朱暖英表示，今年春期灌溉用水嚴重不足，靠天吃飯的農民一期稻作，卻又遭到不明物質汙染，除要求市府應深入調查外；除要依法重罰，並應負責稻作損失，至於農作是否可食用，須抽檢把關。建議環保局先清除汙染，接續報告出爐後，看符合什麼標準，替農民爭取合法權益。

環保局說，經派員前往稽查，查獲南屯區一家大型餐廳疑似違法排放廢棄物，導致台中魚市場後門下游的排水溝及附近農田進水口，發現有油脂塊及保麗龍碎屑，將依廢棄物清理法開罰。市府還到鄰近農地採檢，如土壤有汙染情形，將再依土壤及地下水汙染整治法重罰，最高可處50萬元罰鍰。

農業局強調`，該局將委請南屯區公所現勘，將臨近農田的一期稻作等，納入今年1期稻作汙染監測對象，依規於水稻黃熟期採樣送檢，若果發檢查出鎘、汞、鉛、砷等重金屬含量超過食安法所訂重金屬限量標準，農業局將依規剷除銷毀，避免流入市面。

(中時 )