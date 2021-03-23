頭份市公所將頭份運動公園內兒童遊憩設施地墊全部更新，已近完工。（謝明俊攝）

頭份運動公園內3座抿石子溜滑梯將全部更新為滑輪式溜滑梯。（謝明俊攝）

頭份市公所將頭份市運動公園中央走道花圃內花草全面更新，迎接春天到來。（謝明俊攝）

頭份市公所日前盤點市屬公園設施，決定籌資700萬元來整建頭份運動公園、大亨公園、德義公園等3個公園的兒童遊憩設施，其中，頭份運動公園內舊有的抿石子滑梯因已老舊，並且缺乏安全緩衝設備，市公所將要改成滑輪式溜滑梯，以及增設安全緩衝地墊，讓孩童玩得更盡興安全。

頭份市人口已跨越10萬大關，仍持續在增長，原因與市內及周邊科學園區新設工廠持續增加，吸引許多年輕族群遷至頭份市居住，並在此生兒育女，因而對於市內公共休憩場所的兒童遊樂設施要求更高更安全，頭份市長羅雪珠對此非常重視。

頭份市內大型休憩公園包括有頭份運動公園、忠孝公園、蟠桃公園及音樂、藝術公園等，其中苗栗縣政府已規畫對忠孝、蟠桃及音樂等3座公園，進行全面改造整修，整修或增新項目重點就包括了兒童休憩設施的更新及加強全安係數，忠孝公園已在3月中旬動工，接下來，蟠桃及音樂公園也將陸續發包施作。

頭份市長羅雪珠現有愛孫，因此，她對於市屬公園內的兒童休憩設施更新及安全問題非常重視，指示公園路燈所對市屬公園全面展開盤點及檢討，陸續列出頭份運動公園、德義公園及大亨公園等兒童遊樂設施，因老舊及安全係數不足，須予汰換更新。

其中頭份運動公園中兒童遊憩區有3座兒童遊樂設施，地墊鋪面都已老舊硬化，市公所將全部鋪面汰換更新，另在公園羅馬廣場旁有3座傳統式抿石子溜滑梯，缺乏安全緩衝地墊，市公所準備將溜滑梯更改成滑輪式溜滑梯，並增加高度及坡度，讓小朋友們玩得更盡興更安全。

另外，德義公園內原本的兒童遊樂設施將汰換成共融式設施，至於大亨公園則將原本損壞的設施更換，並更新園內步道及排水功能，3座公園預計將花費7百萬元更新後，提供小朋友新的遊樂設施。

(中時 )