台中市大甲區葉姓女子未返家14天並遭拘禁毆傷，22日清晨逃脫報案求救成功。主嫌吳女利用葉女有宗教信仰，這段期間當眾說她偷錢，動不動恐嚇說「不還錢，神明就會打妳」等字眼，還涉嫌以鐵鍊綑綁雙手拘禁，旅館內發現有神明照片及護身符。大甲警分局今天下午將主嫌吳女等4人依準妨害自由、恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

吳女為呂女的髮廊客戶，5日偕同王姓丈夫到大甲與葉、易、呂女等，5人連日來在當地出沒，葉沒返家與吳女住在汽車旅館，9日易、呂也離家未歸。5人在一起遊玩，直到21日傍晚轉往市區汽車旅館過夜。

吳女得知葉女有宗教信仰且又單純，5人在一起期間，多次談及神明等話題，某天卻當眾稱葉女分別欠呂、易女800元、500元，更指責她偷錢，常常搬出神明，並以「若不乖，神明就會打妳」等字眼恐嚇。由於吳女十分強勢，同為好友的呂及易女竟也相信吳女，憤而先對葉女呼巴掌及以麻將皮尺毆打。

21日晚間，葉女又遭吳女等4人以麻將皮尺毆打，還被王男等以鐵鍊捆住雙手拘禁，4人分別施虐後呼呼大睡，葉女22日清晨趁機逃跑到櫃台求救，第一句就是要找媽媽。

警方23日在市區汽車旅館逮獲吳女等4人，偵訊後將4人依妨害自由、恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。據悉，呂女落網後非常後悔，當初為何不相信好友葉女沒偷錢，而是相信吳女。

(中時 )