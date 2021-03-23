新冠肺炎牛津AZ疫苗抵台，而接下來要出國參加重要賽事的菁英運動選手，可以成為優先施打的對象，本月底要再度出國為職業賽成績打拚的19歲男網好手曾俊欣，和教練父親曾育德今天上午已經施打，目前身體狀況正常，也讓未來出國比賽心情更穩定。

體育署署長張少熙表示，中華隊首批施打新冠肺炎疫苗的45位選手，安排23日到25日陸續施打，除了曾俊欣還有輕艇隊，不過除非運動員自己願意，基於個資保護，體育署這邊也不便公布施打選手名單。

曾俊欣則是今天上午和父親曾育德前往台北和平醫院施打新冠肺炎疫苗，曾俊欣也在Instagram分享，兩人打完之後目前感覺正常，曾俊欣是施打部位有點酸酸的感覺，曾育德則是完全沒不適感覺，兩人認為施打後心情比較篤定，感謝政府和體育署讓選手可以優先施打，對於出國參加職業賽心情也會比較輕鬆。

曾俊欣和曾育德上個月底返台，進行14天居家隔離及7天自主健康管理後恢復正常訓練，預計本月26日再度啟程挑戰，歐洲葡萄牙是第一站。

(中時 )