全球關注企業ESG發展趨勢，永豐銀行發揮金融業三大核心能力，累計推動逾千億元能量循環、邁向永續。永豐銀行總經理莊銘福23日表示，永豐三管齊下發展綠色金融商品及服務。一、以授信方式協助綠色能源、環保紡織、社區發展及文創產業持續成長；二、發行可持續發展債券及綠色債券，募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫；三、投資標的則聚焦ESG及綠色債券等金融商品。未來，將以全方位實踐ESG為目標，善盡企業永續責任。

莊銘福表示，永豐發揮銀行核心能力並響應政府推動綠色金融，至2021年2月，融資合作的太陽光電廠達4,685座、餘額約422億元；同時推動產業創新，3月以完整金流服務、攜手業者打造網路平台，協助售電及購電雙方採行便捷及安全的交易模式，協助市場自由化及透明化。

為落實責任授信，永豐提供金融服務，協助獲得bluesign國際認證的紡織業開拓綠色供應鏈商機；透過都市更新及住宅安全重建等，推動社區發展；協助文化創意產業取得資金、促進升級並改善結構。至2020年底，相關融資餘額逾200億元。永豐銀行2020年發行台灣首檔可持續發展債券、額度新台幣10億元，以及2019年新台幣30億元、2017年4,500萬美元的綠色債券，募集資金使用於「再生能源及能源科技發展」、「能源使用效率提昇及能源節約」、「防制汙染與控制」與「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等類別，協助相關產業取得中長期資金。至今年2月，永豐銀行投資綠色債券及ESG公司債總額逾400億，發債企業可將所得資金運用於符合募資條件的計畫或持續發展ESG項目。

(工商 )