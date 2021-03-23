澳洲政府二月完成《新聞媒體與數位平台強制議價法》三讀，台灣能否跟進建立媒體與平台的分潤機制引起討論。學者呼籲，要讓弱小的內容業者集體跟平台協商，而政府介入強制仲裁非常重要。

立法委員劉世芳、張廖萬堅、林楚茵、范雲與高虹安今天舉辦「跨國網路平台與內容產業影響」公聽會，邀請產官學界代表共同商討。

2019年台灣數位廣告收益約有458億，臉書加上Google就佔了六到八成，嚴重剝削內容生產者。政大新聞系教授劉昌德指出，數位平台是壟斷的地主，新聞業者都是上面的佃農，而台灣業者受到跨國平台壟斷與對新聞業的傷害更是遠高於澳洲。

劉昌德說，過去20年在「去管制化」當道的觀念下，大家認為壟斷不是問題，不公平競爭才是問題，事實上壟斷本身就是一種傷害。要讓弱小的內容業者集體跟平台協商，政府介入強制仲裁非常重要，而且平台的演算法更動更要及時通知內容產製者。

台北科技大學智慧財產權研究所副教授江亞綺認為，假訊息與傳統主流媒體衰落有絕對關係，我們可以從市場上發現，越努力創造內容的業者損失越大，獨家馬上被抄，而抄襲的因為付出成本小所以獲利大，長久下來就不會有人想去做優質內容，做內容農場反而是理性選擇，當農場越來越大、越來越多，下場就是劣幣驅逐良幣。

張廖萬堅認為，網路扭轉了媒體生態，轉以提供免費內容為導向，並仰賴廣告為主要收益。而面臨被平台拿走絕大部分廣告利潤的情况下，依賴臉書去傳播擴散的媒體業者生存更顯嚴峻。打造、維護一個更公平的環境政府責無旁貸，不論是與國際合作或是比照澳洲立法以公權力介入促成對話，甚或從根本開始重新探討「公平交易」在數位時代下的定義，這些或許可成為即將成立的數位發展部的首要任務。

(中時 )