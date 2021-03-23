夜市蘊藏著許多美食。一名網友日前至夜市吃烤蚵仔，意外發現殼裡有2隻泛著橘色光澤的「蜘蛛」，令他好奇到底能不能食用，「誰能解釋這怎麼做到的？」貼文曝光後，不少網友解答是「豆蟹」，是全世界最小的螃蟹，大部分蚵農在剖蚵看到，都會將它剔除，只有吃帶殼的蚵仔才有機會看到。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》分享，晚間去寧夏夜市吃宵夜，在某個烤蚵仔的攤販吃蚵仔時，發現2隻奇特的生物，乳白色的球體上泛著橘紅的色澤，旁邊還露出8隻腳，外觀像極了蜘蛛，令他了不解地問「誰能解釋一下，這是什麼？怎麼做到的？」

貼文曝光後，不少饕客則紛紛大讚「是豆蟹」、「是豆蟹，是很難得的東西」、「買一送一，真的賺到了」、「吃蚵仔送螃蟹，妳賺到了」、「這是跟蚵仔共生的豆蟹，通常在處理時，就會拿掉了，妳還能看到真的很幸運」、「這很好吃，以前曾經吃過，很甜」。

據了解，豆蟹為全世界最小的螃蟹，是寄生在蚵仔鰓器旁外套膜，以蚵仔過濾後的食物為生，在生態學上稱為片利共生。養殖蚵仔的蚵農通常會將豆蟹稱為紅蟹仔頭，大部分的蚵農都會剖蚵時，看到豆蟹都會將它挑掉，所以變成只有吃帶殼的蚵仔時，才會看到。

(中時新聞網)