板橋漢生東路、文化路口發生特斯拉M3轎車交通事故。（民眾提供）

多部機車被特斯拉撞翻，騎士倒在馬路上。（照片來源：臉書《我是板橋人》）

特斯拉M3板橋大車禍 撞多部機車橫立路中5人送醫（記者王揚傑翻攝）

太驚悚！今（23）日下午2時40分許，44歲張姓女子駕駛剛購入要價160萬元起跳的特斯拉Model 3轎車，竟在車流如織的板橋市區試用自動駕駛功能，導致在漢生東路、文化路口闖越紅燈，衝撞3輛機車後再撞上分隔島翻覆，張女連同車上1男1女及2名機車騎士輕傷送醫，分別送往亞東醫院及市立板橋醫院就醫，目前警方已到場管制交通，文化路一段南向封閉，北向車道雙向通行，肇事原因及責任仍在調查。

從監視錄影畫面來看，前方路口亮起紅燈，多台在特斯拉前方的機車都緩緩停在機車停等區，但這輛紅色的特斯拉絲毫沒有要停下來的跡象，持續往前進，直接衝倒多台橫向機車，再直直撞上中央分隔島後翻覆。從畫面看起來，這台特斯拉真的就像是「無人」駕駛一般。

警方表示，經向特斯拉駕駛張女進行酒測，酒測值為0，由於張女仍在醫院治療，目前尚未偵訊。這起事故一度造成文化路一段南向封閉管制，下午4時現場已清理完畢，恢復雙向通車。

(中時 )