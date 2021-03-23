桃園市消防局茄冬分隊、茄苳義消分隊23日寒冬送暖，希望阿嬤日子過好一點。（茄冬分隊提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市70歲方姓阿嬤多年前丈夫辭世，她1人照顧3名殘疾兒女，因她是軍人遺眷，無法申請低收，但是她軍人補助都用在租貨櫃屋，僅能靠回收維生。茄苳義消分隊獲知，23日寒冬送暖，希望阿嬤日子可以過好一點。

桃園市消防局茄苳分隊分隊長鄭仁豪表示，每年分隊都會舉辦寒冬送暖活動，適逢疫情趨緩，結合義消的力量並募集社會的資源持續訪視需要的家庭。此次送暖的家庭中，1位丈夫辭世多年的70多歲阿嬤，平日居住在租賃的貨櫃屋，透過撿拾資源回收養育2名殘疾的兒女，生活處境相當困苦。

茄苳義消分隊得知情況後，由小隊長江萬燮及林東慶號召購買各項生活物資送至該婦人家中，並提供急難救助金，希望能盡一己之力回饋社會，並表示身為義消皆願意為社會公益盡一己之力。

鄭仁豪說，阿嬤生活困苦，分隊的資收物也盡量留給她，此次除了贈送慰問金、物資，還幫忙更換延長線，讓阿嬤住家可以更安全。

(中時 )