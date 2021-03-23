歐盟和大陸之間日益緊張的局勢，可能會危及雙方去年底談判達成的一項投資協定。歐盟週一對在大陸新疆地區侵犯人權的四名大陸官員和一個實體實施了制裁。此舉是美國及其盟國（包括英國和加拿大）針對北京採取的共同行動的一部分。

大陸迅速對歐盟進行了報復，宣布了包括10名個人在內的黑名單，其中包括歐洲立法者和4個實體。

北京的反擊反過來引起了歐洲議會或歐洲議會議員的警告，稱他們不會批准去年12月達成的中歐投資協定。

左傾的社會黨和民主黨（Socialist and Democrats group，S＆D）人士的歐洲議會議員凱瑟琳·範·布蘭普特（Kathleen van Brempt）表示：「取消對歐洲議會議員的制裁是我們與大陸政府就投資協議進行談判的先決條件。」

S＆D是歐洲議會中的第二大政治集團，擁有145名歐洲議會議員成員。

德國環境保護部議員萊因哈德·比蒂科弗（Reinhard Bütikofer）在Twitter發文中表示，在北京對「言論自由」實施制裁之後，批准中歐協定的可能性「正在降低」。布蒂科夫是格林/歐洲自由聯盟組織的議員，也是歐洲議會大陸小組的組長。

S＆D表示，歐洲議會定於2022年初對中歐投資協定進行投票。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）去年12月表示，談判歷時7年，如果這項交易獲得批准，將使歐洲投資者「史無前例地」進入大陸市場。

但是，甚至在周一採取報復制裁措施之前，一些歐洲立法者對該協定提出了三大擔憂，使人們對該協定的通過表示懷疑。

北京在一份聲明中說，大陸外交部副部長秦剛在星期一晚上召集了歐盟駐華大使尼古拉斯·沙普伊斯，以抗議歐盟的制裁。他還警告歐盟不要進一步惡化中歐關係。

(中時新聞網)