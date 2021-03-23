33歲馬思純2016年和周冬雨以《七月與安生》一同奪下金馬影后殊榮，成為歷史上難得的「雙黃蛋」。今(23日)陸媒報導，拍到馬思純與搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂）十指交扣逛街，最後又一同回到家中過夜，關係親密，但馬思純方面暫無回應，不知真偽。

馬思純當年在阿姨是蔣雯娟的光環下出道，接連拍攝《左耳》、《羋月傳》、《七月與安生》等之後，演技受到肯定。她2015年拍攝《左耳》與歐豪結緣相戀，後來她發表交往宣言，寫下：「七月是歐豪的」，但2018年兩人就透過工作室宣布分手，回歸朋友關係。

馬思純被拍和張哲軒約會過夜。（圖／翻攝自馬思純微博）

近年，馬思純自曝瘦焦慮症所苦，體重上上下下，近日她上《吐槽大會》承認發福，「胖瘦，為了塑造角色值得，為了塑造形象，沒必要」，她只想當女演員，不想當女明星，想要活出自己的風格，去年6月她更自曝因學生時期遇過霸凌，喝可樂被討厭她的同學偷倒粉筆水，有人看不過去告訴她，爸媽的反應更讓馬思純內心很受傷，只說：「不要去理會，妳要努力地去證明，妳過得比她好」，讓馬思純對自己更沒自信，既使已經貴為影后，還是認為自己「什麼都不是」。

網友爆料張哲軒黑歷史。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

神隱半年多的馬思純，最近回到微博分享近況，寫下一句：「我又重新笑開花了」，讓粉絲相當欣慰。今陸媒拍到馬思純和張哲軒約會回家過夜，先前也有網友爆料直擊馬思純疑似去看男方表演，而馬思純自己也貼出和樂團合影。消息傳開後，張哲軒被起底曾登2019年中國富比士精英榜，但也有人匿名爆料過去曾和張哲軒有一夜情，對方不愛戴套，還嗆女方說：「懷我的孩子不好嗎」，該網友批評：「他覺得他是用幽默化解了尷尬，那一刻我才知道人可以自戀成什麼樣」。

(中時新聞網)