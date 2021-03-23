目前也請當地土耳其婦女、敍利亞難民婦女等做手工藝品，包括狗狗圍巾、肥皂。（林良齊攝）

目前也請當地土耳其婦女、敍利亞難民婦女等做手工藝品，包括狗狗圍巾、肥皂。（裘振宇提供／林良齊台北傳真）

位於土耳其與敍利亞邊境的雷伊漢勒，因為地理環境，導致大量的敍利亞難民湧入，我國外交部為了協助當地難民安置等議題，捐助1200萬、花了4年時間興建的「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」去年已初步完工，該中心執行長裘振宇坦言，該中心根本就是在飛彈底下蓋起來的安置中心，興建時不時還有飛彈就在鄰近的地點爆炸。

今年41歲的裘振宇，大學畢業後服完兵役後，便去美國唸碩士、澳洲唸博士、芬蘭擔任博士後研究，隨後在土耳其的畢爾肯大學取得教職，雖然至今一句土耳其語都不會講，但至今已在土耳其任教近5年。

在時任我國駐土耳其代表鄭泰祥的邀請之下，裘振宇參與外交部預算1200萬元「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」的興建，但總面積達7000平方公尺，他坦言，1200萬元可能打地基就全部花光光了，因此他利用戰爭遺留的邊界混凝土牆及原本供戰爭使用的戰鬥機薄板敲敲打打製成了一個個「安置處」，而門前的石頭看似藝術品的擺設，但卻是要阻擋炸彈客的入侵。

「只有故事才會改變人心，人心才會改變世界」，裘振宇說，這是打造台灣中心的初衷，希望讓全世界看到什麼是難民危機，他說，「住在當地的公寓每天晚上都會聽到機槍的掃射聲」，但仍無時無刻都有敍利亞的難民想從邊界過來土耳其，但土耳其又因自身的社會條件、民眾反彈、國際聲浪等面臨是否要接受與否的矛盾，「最大的危機在於國際對難民的忽視」。

很多人問他一個台灣人要去幫助敍利亞人？裘振宇表示，就跟所有台灣人一樣，都希望全世界能夠公平正義的對待台灣，但台灣跟難民一樣未被公平正義的對待，因此台灣要先對平等對待難民，世界才能公平的對待台灣。

裘振宇說，目前該中心的營運費，除了把自己的存款投入外，目前也請當地土耳其婦女、敍利亞難民婦女等做手工藝品，包括狗狗圍巾、肥皂等，希望販售所得用來維持營運，也感謝台灣企業如優派等公司協助。

(中時 )