疫情推動全球各大產業迎向數位轉型，視訊軟體類服務也是乘勢而起的受益者。為了便利開發人員可以利用 Zoom 的影像，音訊和互動功能，來建立使用原生使用者介面的視訊應用程式，Zoom宣布釋出視訊軟體開發套件（SDK）。第二和第三方開發人員將可藉此把Zoom 視訊整合到其產品和應用程式中，可跨越 Zoom Meetings 既有的使用者介面限制，進而天生客戶參與度並且創造收益。

隨著時間推進，視訊為主的客戶體驗將在消費者互動中扮演越來越重要的角色。產業分析師 Zeus Kerravala 表示：「視訊的使用度已創下歷史新高。下一波以視訊為主的體驗，將由視訊直接嵌入到商業和消費性應用程式驅動，這些應用程式將無縫改進工作流程並增強社群互動。Zoom 的視訊軟體開發套件使用簡單，它夠靈活開發客製化的視訊應用程式。」

Zoom指出，開發人員可以使用 Zoom 的視訊軟體開發套件建構以下類型的體驗：開發人員可將 Zoom 的功能整合到社群應用程式中，創造可靠且引人入勝的通訊體驗，例如行動互動聊天進行的直播；電競領域則可利用 Zoom 的高品質視訊、音訊和互動功能，開發人員可以建立電腦版遊戲應用程式，為消費者互動帶來新的契機。專注零售產業的企業或商家可以利用 Zoom 的互動功能創建客製化的消費者購物體驗，進而增加營收。

社群、電競、零售等相關產業可將Zoom視訊融入至自家服務的可能方式。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

開發人員利用 Zoom 的視訊軟體開發套件，可以強化客戶體驗，建造更容易上手的應用程式和功能，提高與受眾的互動性。雲端 AI 翻譯軟體供應商 Lingmo 便利用 Zoom 的視訊軟體開發套件開發 Lingmo Captions，為會議提供即時翻譯字幕，讓不同語言的人可以互相溝通，也增強使用者體驗創造更多參與機會。

Lingmo 國際的執行長暨共同創辦人 Danny May 說：「Zoom 完全客製化的視訊軟體開發套件非常適合我們，因為它與我們的技術無縫協作，並使我們能夠以新的方式協助企業客戶。 Zoom 的視訊軟體開發套件使我們能夠加速開發解決方案，並使我們能夠靈活地為客戶提供更多優質的產品。」

Zoom 視訊軟體開發套件是 Zoom 開發者平台的重要一部分，該平台使服務提供商和開發人員可以在 Zoom 的整合通訊平台之上建造應用程式和整合系統，並將視訊，語音，內容共享，聊天等帶入他們的應用程式中。

Zoome開發者平台內包括應用程式介面 （API）、軟體開發套件 （SDK）、聊天機器人 （Chatbots）、Webhooks、發布應用程式和整合系統等各式解決方案和工具、專屬支援和開發人員社群。另包括更詳細的性能分析，讓開發人員可以進一步了解 Zoom App Marketplace 上應用程式的性能和使用情況，包含用戶和帳戶級別的訂閱目數，活躍用戶數和相關數據，以及 API 使用量等等。有興趣的開發者可前往Zoom官網了解進一步資訊。

(科技)