三星電子曾於16日在股東大會上表示，全球晶片供應嚴重失衡，今年恐不會退出Note新機種，而據消息指出，三星早於去年就決定停產Note系列，並將重心放在價格更高且設計更獨特的摺疊式手機上，預計最快將於今年年底推出。

三星電子執行長高東真（Koh Dong-jin）先前曾於股東大會上稱，今年下半年三星可能不會再推出新機種，發布時間也會改變，但三星仍打算在明年推出新機。同時，曾有分析師預測，2020年起，隨著摺疊機搭載S Pen觸控筆，到時將不會再有Note新機種。

據《日本經濟新聞》報導，有消息人士透露，三星電子預計在今年發布Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold的最新款，且正在研發一款雙摺疊式手機，最快於今年底推出；同時，三星電子力求折疊式手機的產量達1000萬部，提升至與Note系列機種的產量相仿，但該人士補充，這目標隨著市場情況和零組件的供應有著不確定性。

另一消息人士說，三星於每年上半年和下半年分別推出Galaxy S和Note系列，由於款式過於相似，為了做區分，該公司正考慮以折疊式機種取代Note系列機種。

該報導稱，摺疊式手機價格較高，若出貨目標順利達成，三星有望獲大幅的獲利表現。去年推出的Galaxy Z Fold 25G售價為1999美元；Galaxy Note 20為999美元。

根據市場研究公司IDC數據顯示，三星在去年仍是最大的智慧型手機製造商，售出了近2.6億部手機，然出貨量卻下降了近10%，而另一競爭對手蘋果（Apple）成長約7.9%。

根據廣發證券（GF security）分析師Jeff Pu表示，三星計畫利用折疊式手機取代Note系列已久，市場上的智慧型手機看起來太相似，該公司主推的折疊式手機也意味著可以有更高的售價。此外，三星去年售出了約350萬部摺疊式手機，Jeff Pu預測，今年銷量有望翻倍，達750萬部。

(中時新聞網)